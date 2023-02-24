Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti
[Boşnak üye Denis Becirovic (solda), Hırvat üye Zeljko Komsic (sağda) ve Sırp üye Zeljka Cvijanovic (sol 2.]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi de Zeljka Cvijanovic ile görüştü.
Etiketler: Bosna Hersek Recep Tayyip Erdoğan
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