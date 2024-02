Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış ve huzura giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

"İstikrar yolundan asla sapmadan bugünlere geldik"

Geleceğin hükümetlerini şekillendirmek temasıyla gerçekleştirilen zirvenin pozitif etki yapacağına inanıyorum. Uyumlu şekilde Türkiye olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Özellikle son 21 yılda Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüterek ilerilere taşıdık. Büyüyen ekonomisiyle uluslararası alanda etkisiyle savunma alanındaki atılımlarıyla bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur duyuyoruz. Maruz kaldığımız göç baskısına ve terör eylemlerine rağmen istikrar yolunda asla sapmadan bugünlere geldik.

"Asrın felaketini yaşamış bir millet olarak yaralarımızı süratle sarıyoruz"

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta tarihin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Yaşadığımız depremlerde 53 binden fazla canımızı topraklara verdik. Depremin üzerinden daha 1 sene bile geçmeden enkazları kaldırdık. Vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını giderdik. İnşası tamamlanan 31 binden fazla konutu depremzedelerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapmayı hedefliyoruz.Tam 1 yıl önce asrın felaketini yaşamış bir millet olarak yaralarımızı süratle sarıyoruz. Buradan bir kez daha milletimizle dayanışmasını esirgemeyen başta Emirlikler olmak üzere tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Dost ve kardeş ülkelerin de desteği ile hamdolsun yaralarımızı süratle sarıyoruz. Bir kez daha başta Emirlikler olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/IGqogAaFfV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2024

"Elde ettiğimiz her başarının arkasında çok büyük bir emek, sabır, tecrübe ve dirayet var"

3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Etrafı adeta ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi şüphesiz kolay olmadı. Türkiye'nin son çeyrek asrına mührünü vurmuş bir hükümet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Elde ettiğimiz her bir başarının arka planında çok büyük bir emek, sabır, tecrübe ve dirayet vardır. Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun mücadelemizi azimle sürdürdük.

"Çalışmalarımızı çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz"

40 yılı aşkın bir süredir siyasetin içinde olan bir kardeşinizim. Bugün takdirle konuşulan eserlere, hizmetlere, yatırımlara imza attık. 2001 senesinde "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek AK Partimizi kurduk. Partimizin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz ilk seçimlerden açık ara birinci çıkarak Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Hapse girdiğimizde bazı gazeteler "Muhtar bile olamaz" manşeti atmıştı. Önce başbakan sonra da cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmetkarlık ediyoruz. Başarılarımıza 17 seçim zaferini de sığdırdık. Şimdi de 31 Mart mahalli idari seçimlerine hazırlanıyoruz. İnşallah 18'inci zaferimizi elde edeceğiz. Çalışmalarımızı çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz.

"İnsanların kalbini kazanarak devletimizi büyüttük, güçlendirdik"

Tüm bu süreçler boyunca hükümet işlerinde daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibini kendimize rehber edindik. Biz insanı yaşatarak, insana dokunarak, insanı yücelterek, insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık, büyüttük, güçlendirdik. İnsanımıza sahip çıktıkça insanımız da devletine ve bize sahip çıktı. Halkımızın gücü ve desteği olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık. Bugün de aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz. Bizim siyasette varlık gayemiz geride hayırla, şükranla ve hayır duayla yad edilecek güzel bir miras bırakmaktır.

"Türkiye hep barıştan yana oldu"

Hatırlanacağı üzere COVID-19 salgınında bunun sağlık boyutuna şahitlik ettik. Tam tünelin sonundaki ışığı gördüğümüzü düşündüğümüz anda Rusya-Ukrayna Savaşı ile sarsıldık. Bu savaş, zaten ciddi belirsizliklerle boğuşan küresel ekonomi ve siyaseti çok daha büyük bir girdabın içine sürükledi. Enerji fiyatlarından gıda krizine geniş bir alanda ilave sorunlarla yüzleştik. Türkiye, ilk günden bu yana hep barıştan yana oldu. Rusya-Ukrayna savaşından ateşkesin sağlanması için elimizi taşın altına koyduk. Karadeniz Girişimimiz ile gıda krizinin önüne geçtik. Pek çok siyasi, diplomasi hamle yaptık. Adil bir barışın mümkün olduğuna dair inancımızı halen koruyoruz.

"Daha fazla gözyaşı akmadan bölgede barışın sağlanmasını diliyorum"

Çözüme kavuşturulamayan her mesele daha büyümüştür. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini görüyoruz. Bunun en acı örneği Gazze'deki krizdir. Filistin topraklarındaki işgal artarak devam ediyor. İsrail on yıllardır işgal, gasp ve yıkım politikalarından vazgeçmemiştir. 1948 tarihinden bugüne İsrail-Filistin haritalarına bakmak bile olayın vehametini göstermektedir. Buradaki sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözümün de yolunu bulamayız. İsrail 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmeli, çatışmaları da sona erdirmeli. İsrail, Filistin'in temel haklarını tanımalıdır. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz. u ana kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaşmak üzere bölgeye gönderdik. Toplam 380 hasta ile 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Mevcut İsrail yönetiminden rahatsız oluyor ve insanlık adına endişe duyuyoruz. Daha fazla gözyaşı akmadan, bölgemiz daha fazla tehdit altında kalmadan bölgede barışın sağlanmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. pic.twitter.com/fXq6RVkzC0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2024

"Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik itibar suikastlarını esefle karşılıyoruz"

Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlarını da esefle karşıladığımızı belirtmek isterim. Vicdan sahibi tüm ülkeleri, Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan 6 milyon mülteci için can damarı olan Ajansa sahip çıkmaya davet ediyorum. Bakınız, tüm bunları sadece nüfusu Müslüman bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak söylemiyorum. Ajansa aynı zamanda 5 asır önce engizisyon zulmüne maruz kalan Musevilere kapısını açmış 4 asır boyunca İbrahim Halilullah düsturuyla Kudüs-ü Şerif'e hizmet etmiş bir milletin evladı olarak ifade ediyorum.Bununla yetinmiyor, hedeflere ulaşmak için uluslararası çabalarda en ön saflarda yer alıyoruz. Ancak bu konuda da uluslararası toplum ne yazık ki başarılı bir sınav veremiyor. 2030 itibarıyla sıfır açlığa ulaşma hedefinden giderek uzaklaşılmaktadır.

"Yapay zekanın gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye olarak dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanırken beraberinde getirdiği riskleri de başarıyla yönetmenin çabası içindeyiz. Adımlarımızı 'Dijital Türkiye' vizyonu temelinde atmaktayız. Teknoparkları yaygınlaştırarak, üniversite sanayi işbirliğini destekleyerek, AR-GE çalışmalarını, bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri teşvik ederek ülkemizde güçlü bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Elektronik devlet kapısıyla 65 milyona yakın kullanıcının 8 bine yakın kamu hizmetine ulaşmasını sağlıyoruz. Oluşturmakta olduğumuz Türkiye dijital devlet stratejisiyle de devletin dijitalleşmesi için ana yol haritasını belirlemiş olacağız. Yapay zekanın gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e bu alandaki istihdamı ise 50 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri dahil körfez ülkelerinin dijital dönüşüm, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında gerçekleştirdikleri hamleleri de takip ediyoruz. Bu alanlarda işbirliği ve ortaklıklarımızı geliştirmemizde fayda görüyoruz.

3. Antalya Diplomasi Forumu 1-3 Mart'ta

Türkiye'nin uluslararası barışın teorisine ve pratiğine katkısını pekiştirmek misyonuyla hayata geçirdiği Antalya Diplomasi Forumunun 3'üncüsü 1-3 Mart'ta düzenlenecek. Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak temasıyla gerçekleştireceğimiz forum vesilesiyle sizleri turizmimizin başkenti Antalya'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağız.