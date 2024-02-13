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Gündem
AA 13.02.2024 10:34

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Denizli'de partisinin adaylarını tanıttı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de yarışacak büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Denizli'de partisinin adaylarını tanıttı

Partisinin, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Yasin Öztürk olduğunu söyledi.

Akşener, Türkiye'ye bir nefes olma yolculuğunda başarılı olduklarını belirterek, iktidarın hizmet etmekle, muhalefetin de vatandaşın avukatı olmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Seçmenin sesini meclise getirdiklerini kaydeden Akşener, "Milletin kürsüsünde kardeşlerimizi konuşturduk. Sonuç olarak en azından oraya iktidarın gözünü çevirdik. Eğer genel seçimlerde vadettiklerinizi yerel seçime kadar yerine getirmezseniz kulağınızın ucunu bu millet götürecek. Seçmen bir nimettir, başımızın tacıdır. Vereceğiniz oyların sonuçları itibarıyla onların karşısında duracağız. Ama kendimizi de sorgulayacağız." diye konuştu.

Akşener, İyi Parti olarak seçmenin teveccühüyle seçimde başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hukukun, adaletin, demokrasinin, ekonominin oluşması için bir adam sisteminden, tek adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bu siyasetten Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Burada kimse düşmanımız değildir. Bu sistemin başına şurada oturan arkadaşların hangisini koysak, namuslarına, şereflerine, dürüstlüklerine ben kefilim ama bir sene sonra hepsi kafayı yer. Her şeyi tek bir kişinin kararına bıraktığınızda oradan karar çıkmaz. Orada çok daha fazla yanlış olur. Meselemiz Sayın Erdoğan'ın gitmesi, yerine bir başkasının gelmesi değil, bu sistemin değişmesidir."

Programda Yasin Öztürk de projelerini anlattı.

İyi Parti, Pamukkale'de Türkay Berberoğlu, Merkezefendi'de Fatih Coşkun, Babadağ'da Ali Atlı, Çivril'de İsmail Çorbacıoğlu, Acıpayam'da Mahir Altuğ, Tavas'ta Emin Barıner, Honaz'da Osman Çaybaşı, Sarayköy'de Ahmet Çelikak, Buldan'da Mustafa Gülbay, Çameli'de Sezai Turhan, Serinhisar'da Şükrü Averi, Bozkurt'ta Zafer Kocaman, Güney'de Alaaddin Gümüş, Çardak'ta Mehmet Çakmak, Bekilli'de Kemal Karaman, Beyağaç'ta Sevhan Demirel ve Baklan'da Celal Tuyji'yi ilçe belediye başkan adayı olarak açıkladı.​​​​​​​​​​​​​​

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