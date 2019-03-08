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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
08 Mart 2019 Cuma 14:36 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Hindistan-Pakistan gerilimini ve Suriye'deki son durumu görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.
Kaynak: AA
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