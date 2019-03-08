Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Akar, yeni askerlik sisteminin de ayrıntılarını anlattı.

Akar, “Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim.” dedi.

Hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların bir ay temel eğitim yapacağını belirten Akar, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini söyledi.

Akar, “Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak.” İfadelerini kullandı.

“Erlere ‘kalmak ister misiniz’ diye soracağız”

Lise mezunu ve altı gençlerin 1 ay temel eğitime müteakip 5 ay kıtada görev yapacağını belirten Akar, sonunda erlere ‘kalmak ister misiniz’ diye soracaklarını söyledi. Akar, bedelli askerlik başvurularının fazla olması durumunda kura çekileceğini ifade etti.

Akar, şunları söyledi:

“Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre.”

Akar, "Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler." dedi.

"Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek"

Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişlerin olduğunu dile getiren Akar, “Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek.” dedi.

Kaynak: AA / TRT Haber