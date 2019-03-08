Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünyanın farklı bölgelerinde kadın istihdamının artırılmasına yönelik çok sayıda proje hayata geçirdi.

TİKA ayrıca düzenlediği mesleki kurslar ve ortaya koyduğu çeşitli projelerle kadınların sosyo-ekonomik statülerinin iyileştirilmesine destek sağlıyor.

TİKA'nın kadınlara yönelik düzenlediği projelerden örnekler

TİKA'nın desteğiyle Meksika'nın Iztapalapa ilçesinde dar gelirli kadınların meslek edinmeleri ve sosyo-ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamak amacıyla pizza ve ekmek fırını kuruldu.

Şehrin Leyes de Reforma semtindeki bir alanda kadınların ekonomiye katılımını sağlamak amacıyla kurulan pizza ve ekmek fırınında, 61 kadına Insurgentes Üniversitesi tarafından aşçılık ve pastacılık eğitimleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimleri verildi.

Musul Türkmen Kadın Birliği'ne dikiş kursu ve ekipman desteği

TİKA tarafından Irak'ta, Musul Türkmen Kadın Birliği'ne dikiş makineleri, ofis malzemeleri, bilgisayar, yazıcı, klima, jeneratör ve mutfakta kullanılmak üzere beyaz eşya ile mutfak araç gereçleri temin edildi.

Bosnalı girişimci kadınlara destek

Başkanlık, Bosna Hersek'te işsizliğin azaltılması amacıyla çeşitli alanlarda istihdam oluşturacak proje ve faaliyetleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda TİKA, Bosna Hersek'in Visoko şehrinde "Girişimci Kadınlar İşbirliği Projesi" kapsamında Nuraj Kooperatifi dikiş atölyesine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'nın gerçekleştirdiği proje kapsamında, Visoko şehrinde Nuraj Kadınlar Kooperatifi dikiş atölyesine gerekli ekipmanlar temin edildi. Ekipman teminiyle dikiş atölyesinde toplam 20 kadına istihdam sağlandı. Projeyle, genç kadınların iş hayatına katılımına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Afganistan'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları

TİKA tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesindeki Mezar-ı Şerif kentinde geçen yıl başlatılan kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarında 200 kursiyere Kuran-ı Kerim, okuma-yazma, kuaförlük, dikiş-nakış ile Türkçe kursları verildi.

Öte yandan, Mezar-ı Şerif'te Kadın İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve sadece kadınların kullandığı bahçe içerisine çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı yapıldı.

Başkanlık, Aybek şehrinde de 150 kursiyere, 6 ay süren Kuran-ı Kerim, okuma yazma, halı dokumacılığı, dikiş-nakış ve Türkçe kursları verdi.

TİKA'dan kendi işini kurmak isteyen kadınlara destek

TİKA, Orta Asya ülkesi Kırgızistan'ın birçok bölgesinde kadınlara yönelik istihdamın artırılması kapsamında çok sayıda proje gerçekleştirdi.

Başkanlığın düzenlediği temel bilgisayar eğitimi, dikiş nakış, diksiyon ve girişimcilik kurslarında başarılı olan kadınlara kendi işini kurma ve geliştirme konusunda destek verildi.

TİKA'nın kurduğu mobil dikiş atölyesinde 110 kadın verilen eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Kurslarını başarıyla bitiren kadınların yarısından çoğu istihdam edildi.

Ayrıca, kendi işlerini kuran kadınların işlettiği "TOOLAI Moda Giyim" Konfeksiyon Atölyesi, Giyim Ürünleri Tasarım Atölyesi ve Yumurta Üretim Çiftliğine ekipman desteği sağlandı.

Öte yandan TİKA tarafından Myanmar'da Arakan'ın kuzeyinde çok sayıda Arakanlı Müslümanın yaşadığı Kyawktaw bölgesinde bin kadına mutfak araç gereçleri ve giysi yardımı yapıldı.

TİKA'dan Sırbistan'da kadınlara sağlık desteği

TİKA tarafından onarılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hizmete açtığı Novi Pazar Devlet Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü bölgedeki annelerin umudu oldu.

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da 1954'te açılan ve yılda ortalama 300 bin hastaya hizmet veren hastanenin kadın hastalıkları ve doğum bölümünün TİKA tarafından onarılıp modern malzemelerle donatılmasıyla yeni doğan ölümlerinde büyük oranda azalma yaşandı.

Makedonya'da kadın doğum hastanesine destek

Başkanlık, Makedonya'da Çayır Mayka Tereza Kadın Doğum Hastanesi'nin Hijyen ve Sterilizasyon Öncesi Bölümü'ne kapsamlı tadilat ve donanım desteği sağladı.

Makedonya'nın özellikle son dönemlerde bebek ölümleriyle mücadele etme stratejisi kapsamında, TİKA tarafından bugüne kadar Üniversite Kliniği Çocuk Hastalıkları Bölümü, acil üniteleri ve yoğun bakım ünitesinin kapsamlı tadilatı ve donanımı gerçekleştirildi. Ayrıca, ülkedeki farklı devlet hastanelerinde görev yapan yeni doğan uzmanları, ebe ve hemşirelerine yönelik eğitim programları düzenlendi.

Tanzanyanlı kadınlara dikiş atölyesi

TİKA'nın düzenlediği "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Zanzibar'da bulunan öğrenciler, yetim aileleri için 15 makinelik dikiş atölyesi projesini hayata geçirdi.

Kaynak: AA