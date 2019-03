Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tam 11 ay sonra yeniden Siirt'in misafiri olmanın memnuniyeti içindeyim. 3 ayların başladığı bu güzel muhabbet ikliminde gönüllerimizi buluşturan Rabbime şükürler olsun. Recep, Şaban ve arkadan Ramazan.

Şu meydanı dolduran her seferinde bizleri coşkuyla bağrına basan siz değerli kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bize 40 yıldır siyasette milletimize hizmet etme şerefini yaşatan işte bu dayanışmadır. Tüm Türkiye'ye hizmet onurunu tatdıran bu muhabbettir.

"Biz gücümüzü meydanlardan alıyoruz"

Biz gücümüzü milletimizin birliğinden beraberliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan değil işte şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Biz gücümüzü baronlardan, elitlerden değil gece uykusunu bize dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz sırtımızı emparyalistlere, bölücülere, PKK'ya dayıyanlardan değil eli kanlı katil sürülerine değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütünün siyasi uzantısını belediyelere doldurmak için değil sizin için milletimiz için veriyoruz.

Sizler iradenize sahip çıktığınız sürece çözüme kavuşturamayacağınız hiçbir mesele yoktur. Milletiyle yürüyen bir siyasetçinin aşamayacağı engel yoktur. 31 Mart'ta güçlü bir destek bekliyoruz. Siirt'in siyasi özgürlüklerine sahip çıkmasını bekliyoruz.

Siz Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi biliyorsunuz. Zaten bilmeseniz zaten kızınızı vermezdiniz. Sadece bu şehrin eniştesi milletvekili olarak değil 40 yıldır ülkemiz için verdiğimiz hizmet mücadelemizden de bizi iyi biliyorsunuz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla 81 vilayetin her birine kazandırdığımız yollarımız, hastanelerimizle bizi iyi tanıyorsunuz.

"Muhtar bile olamaz diye manşet attılar"

15 Temmuz gecesinde olduğu gibi doğrudan canımıza kastedildiği günler yaşadık. Bu süreçte birçok saldırıyla, gizli açık pekçok darbe girişimiyle karşılaştık. Bu meydanda okuduğum şiir için beni içeriye aldılar. Bu meydanda okudum. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker bir şey bizi sindiremez kar, bora, fırtına yüklense biz yine imanı ile övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz. Unutmayın herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Muhtar bile olamaz diye manşet attılar, kutlamalar yaptılar ama siz onların düşündüklerini kursaklarında bıraktınız. Hayata geçirdğimiz reformlarla demokrasimizin standartını yükselttik.

Milli iradeyi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Demokrasimizi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP'ye rağmen perçinledik. CHP ve HDP'nin başını çektiği onca provokasyona rağmen hukuk ve adaletten asla taviz vermedik.

Şimdi bunlara biri daha takıldı sözde İYİ Parti, öyle bir yanlış yapıyor ki dün birlikte Denizli'ye gitmişler. Bu hanımefendi Denizli'li kardeşlerime benim terörist dediğimi söylüyor. Bunların klavuzu karga. Ben ne konuştum, ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? HDP'ye oy verenlere de terörist dedi diyor.

"2002'nin Türkiye'si ile 2019'un Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var"

Soruyorum sizlere, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var buyur oraya git. Benim ülkemiz bölme gayretine giremezsin. Bayan Meral hanım rahatsız olmuş, iyi ki oldun. Hani sen milliyetçiydin ne oldu sana da bu kadar çabuk değiştin? Güvenmeyin bunlar çok rahat değişirler. Bu partimi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Ama Afyon'dan yola çıkarken bizi satanlardandır. Sonra ne yaptı başka partilere gitti oraları da sattı. Hatta kendi partisini de bırakıyorum dedi. Bunlarla yola çıkılmaz, bunlara güven olmaz. Bugün herkes gerçeği görüyor. Elini vicdanına koyan her vatandaşımız 2002'nin Türkiye'si ile 2019'un Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var. Türkiye bugün kendisinden söz ettiren bir Türkiye var. Terörle mücadelede destan yazan güçlü bir Türkiye var. Vatandaşını terör örgütünün insafına tert etmeyen bir Türkiye var. Daha iyi günler olacak inşallah.

Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık.

Milletini seven milletine hizmet eder. Vatandaşını seven vatandaşına hizmet götürür. Ülkesini, milletini, şehrini seven oraya yatırım yapar. Lafla peynir gemisi yürütmek kolaydır. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın bizim başımızın üstünde yeri var.

Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize 290 katrilyon liralık kamu yatırımı yaptık. Siirt'e son 17 yılda 9 katrilyon liralık yatırım yaptık. 2 bin 292 yeni derslik inşa ettik. Üniversiteyi Siirt'in ayağına getirdik.

Kaynak: TRT Haber