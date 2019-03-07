Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin İl Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, Mardinlileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 1 yılda üçüncü defadır Mardin'e geliyor, sizlerle kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Bugüne kadar bırakın cumhurbaşkanını, kim bir yılda üç defa Mardin'e gelip sizlerle gönül birliği, söz birliği yaptı? Biz Mardin'i aşkla seviyoruz, Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Onun için de her fırsatta yare koşar gibi size koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin'deki her bir eserin tüm dünyaya verdiği mesajın başka olduğuna değinen Erdoğan, "Kartal Yuvası diye de bilinen Mardin Kalesi bu topraklardaki binlerce yıllık kudretimizi anlatır. Karşımızda da Şakir Nuhoğlu Camii'ni görüyorum. Mardin'in yerel mimarisiyle, yerel malzemelerle yapılmış olan bu cami için de Şakir Nuhoğlu beye Allah razı olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Zinciriye ve Kasımiye Medreselerinin, medeniyetin binlerce yıllık köklerini anlattığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ulu Cami, Şehidiye Cami, Latifiye Cami ve diğer tarihi camilerin asırlardır Allah'tan başka kimseye boyun eğmediğimizi anlatır. Mor Gabriel Manastırı, Deyrulzafaran, Kırklar Kiliseleri, binlerce yıllık hoşgörümüzü, bir arada yaşama tecrübemizi anlatır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Mardin, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere dersini veriyor musun? Mardin, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Mardin, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

“10 bin öğrencinin eğitim aldığı Artuklu Üniversitesini biz kurduk”

AK Parti iktidarında, Mardin'e 28 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitimde 3 bin 863 yeni derslik inşa ettik. Bugün yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim aldığı Artuklu Üniversitesini biz kurduk. Üniversitemiz, Yaşayan Diller Enstitümüzle Kürt Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümleriyle medeniyetimizin birikimlerini genç nesillerimize aktarıyor. Yüksek öğrenim öğrencileri için 2 bin 566 kişilik yurt binaları açtık. Mardin'e gençlik merkezi, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, Derik'e spor salonu, Kızıltepe'ye, Mazıdağı'na, Midyat'a gençlik merkezleri kazandırdık. Yeşilli'ye, Dargeçit'e, Nusaybin'e gençlik merkezleri, Mardin merkeze de atletizm stadyumu yapmak için çalışmalarımızı başlattık."

“34 sağlık tesisini Mardin’e kazandırdık”

Mardinli ihtiyaç sahiplerine yapılan destekleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarına, engellilere ve yaşlılara 3,6 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi.

Sağlık alanında bin 124 yataklı 14 hastaneden oluşan 34 tesisi Mardin'e kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, "Bunlar arasında, merkezde yaptığımız 300 ve 150 yataklı 2 devlet hastanesi, Kızıltepe'ye yaptığımız 200 yataklı devlet hastanesi ve 150'şer yataklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastaneleri de yer alıyor." diye konuştu.

"Teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor"

Mardin'de 8 bin 781 konut projesinin hayata geçirildiğine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmar barışıyla Mardin'de 39 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük, toplam 53 tarihi eserin restorasyonunu gerçekleştirdik. Kızıltepe'deki Ulu Cami, Artuklu'daki Emineddin Cami ve Molla Halil Cami, Nusaybin'deki Selman-i Pak Türbesi ve Cami'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ulaşımda 29 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 235 kilometre ilaveyle 264 kilometreye çıkarttık. Bu terörle olmuyor, teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor."

Belediyelerdeki görevlendirmelerden sonra Mardin'in çehresinin değiştiğini vurgulayan Erdoğan, "60 bin metrekare millet bahçesini de yaptık. Benim Mardinli kardeşime bunlar yakışır da onun için. Bu sizin hakkınızdı ama terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler çukur kazdılar çukur, iş makinalarıyla kanal açtılar kanal. Niçin? Benim vatandaşıma hayatını zehir ettiler. Vatandaşımın yaşam hakkını elinden aldılar. Zehir ettiler onlara hayatı." ifadelerini kullandı.

“İl genelinde 28 adet köprü, kavşak ve üst geçit inşa ettik”

Çukur olayları sırasında Mardin'de, Nusaybin'de, Dargeçit'te ve Derik'te belediye alanında bulunan toplam 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden inşa ettiklerini bildiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık. İl genelinde 28 adet köprü, kavşak ve üst geçit inşa ettik. Midyat-Nusaybin yolunu, Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağını ve Mazıdağı şehir geçişini bu yıl tamamlıyoruz. Mardin-Yeşilli-Ömerli-Midyat yolunu ve bağlantı yollarını ise birkaç yıla kadar tamamlıyoruz. Gaziantep-Karkamış-Nusaybin demiryolunu ve Şenyurt-Mardin arasını komple yeniledik.

Yapımı süren Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projemiz Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e oradan Habur'a kadar uzanacak. Ayrıca bu hattı Diyarbakır ile de bağlayacağız. Güney Hızlı Tren Yolu olarak hayata geçireceğimiz bu projemizle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Diyarbakır-Mazıdağı Demiryolu İltisak Hattı Projemizin bu yıl içinde yapımına başlıyoruz. Mardin Lojistik Merkezimizin birinci etabını tamamlayıp işletmeye açtık, ikinci etabının ihale süreci devam ediyor."

"Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak"

Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak havalimanını büyütüp, modernize ettiklerini belirten Erdoğan, havalimanının 2003 yılında 19 bin olan yolcu trafiğinin geçen sene 715 bine yükseldiğini söyledi.

Erdoğan, dünya çapında bir eser olan Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 8,5 milyar lira maliyetle inşa edildiğini, barajın yıllık ortalama 4,1 milyar kilowatt saat enerji üreterek, milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Barajın inşaatında yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını kaydeden Erdoğan, 10 Haziran'da su tutmaya başlayacaklarını açıkladı. Şanlıurfa-Mardin arasında inşa edilen tesisin, Süveyş Kanalı'nı dahi geride bırakan, Türkiye'nin en uzun suni nehrini bünyesinde barındırdığına işaret eden Erdoğan, "Bu kanalla sadece Mardin tarafından toplam 1,3 milyon dekar münbit arazi sulanacak. Mardin'deki 460 bin dekardan fazla araziyi sulayacak şebekelerin inşaatı devam ediyor." bilgisini verdi.

Erdoğan, Mardin ve ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Beyazsu kaynağından aldığımız suyu, Mardin şehir merkezine, Kızıltepe, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin ilçelerine ve civar köylere ileterek, buraların 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Ayrıca Dargeçit'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için Germiyo kaynağının suyunu isale hattıyla ilçemize ilettik. Midyat ve 6 köyün içme suyu ihtiyacını da Beyazsu kaynağında inşası süren isale hattıyla karşılayacağız." diye konuştu.

"Terörün olduğu yere ne turist gelir ne yatırımcı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardinli çiftçilere toplam 2,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirtti.

Mardin'de geçen sene 332 bin yerli ve yabancı turistin konakladığına işaret eden Erdoğan, "Terör ortadan kalkınca turist geliyor mu, geliyor. Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi ne demek? Buradaki esnafımızın ticaretinin, para kazanımının artması demek. Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otelleri, konakları, sokakları turistlerle dolup taşmaya devam edecektir. Mardin'in bacasız sanayi dediğimiz turizmden hakettiği kazancı elde edebilmesi için her türlü yatırımı yapıyor, çabayı gösteriyoruz. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir ne yatırımcı." değerlendirmesinde bulundu.

"33 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk"

Erdoğan, Mardin'i endüstri bölgesi olarak ilan ettiklerini, böylece şehri yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

Yüksek katma değerli üretimin Mardin'in gücüne güç katacağını vurgulayan Erdoğan, iki organize sanayi bölgesinde 3 bin 270 kişinin istihdam edildiği Mardin'in bölgelerini daha da büyüteceklerini söyledi.

Buradaki tüm parsellerde üretime geçildiğinde 9 bin kişilik ilave istihdam ortaya çıkacağına dikkati çeken Erdoğan, "Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların elektrik sorunlarını da çözüyoruz. Şehrimizdeki girişimcilerimizi toplam 3,7 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 33 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. 15 bin Mardinli iş yerimize toplam 667 trilyon liralık sosyal güvenlik kurumu prim teşviki verdik." ifadelerini kullandı.

"Onların derdi sizin derdiniz değildi"

Mardin, Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe'ye doğalgazın getirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Benim Fatma, Ayşe, Hatice kardeşime bu layık değil miydi? Bu yakışmaz mıydı? Ahmet, Hasan, Hüseyin, yıllarca bunları niye yapmadılar? Çünkü onların derdi sizin derdiniz değildi. Ama biz dertliyiz. George, Hans neyi bu noktada modern olmak için kullanıyorsa benim vatandaşlarım da buna layık. Onu kullanacak." şeklinde konuştu.

Bu yıl içinde Midyat, seneye ise Savur ve Mazıdağı'na doğalgazı getireceklerinin müjdesini veren Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Mardin'i daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine 24 günün kaldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ama ben hanım kardeşlerime çok güveniyorum. Kale içeriden fethedilir. Mardin, 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta 'memleket işi gönül işi' diyen kadroları iş başına getiriyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta şehrimizi gönül belediyeciliği ile buluşturuyor muyuz? Allah birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."

"Biz, ülkemizi, kardeşlikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla, muhabbetle güçlendirmek istedikçe, birileri ısrarla bölücük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Ülkemizde 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt, bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını, camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek, savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır.

Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Şimdi bir yalan uydurdular. Ben, güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimden bahsediyor. Utan, utan, sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve kata. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil."

"1 Temmuzlar geldi geçti, hani nerede savaşın?"

Erdoğan, "Yöneticilerle derken, bakın şimdi teröristler burada." diyerek, alandaki vatandaşlara HDP'li bazı yöneticilerin PKK ile ilgili sözlerinin olduğu bir video izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne diyor? 'Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceksiniz' diyorlar. Kim bunu söyleyen? HDP'nin eş başkanı... Soruyorum sizlere, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak'ta Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerimiz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu Bölgemiz, Ege Bölgemiz, Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok.

Bu nedir bu? Bu bölücülüktür. Ne diyor kadın? 'Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var' diyor. Bu şimdi terörist değil mi? 'Arkamızda bu var' diyor. Peki bizim arkamızda Mardinli var, bizim arkamızda Allah'ımız var. Biz bu yola böyle çıktık, böyle gidiyoruz, böyle gideceğiz."

HDP'li yöneticilerin "1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızdadır." açıklamasına işaret eden Erdoğan, "Kim bu? İşte bu da terörist. Ne oldu 1 Temmuzlar geldi geçti, hani nerede savaşın? Sıkıysa gel çık meydana. Şu anda Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü? Benim milletimi rahatsız edenlerin her zaman biz karşısındayız." diye konuştu.

"Yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Arap'ıyla sizler benim kardeşimsiniz. Ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyorum. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Boşnak, Roman böyle bir ayrım var mı? Ama onlarda var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şimdi Meral hanım, utanmadan, sıkılmadan Denizli'de bu yalanı söylüyor. Ben orada bir hafta önce konuştum. Benim Denizlili kardeşlerim, onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Şimdi bunlar, kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bütün anahtar burada. Bölünmek yok ve bunu başaracağız. 31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz. Müjde vermeye hazır mıyız?" sözleriyle seslendi.

Kaynak: AA