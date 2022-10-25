Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 20:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3'üncü Charles ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3'üncü Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Elizabeth’in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İngiltere Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 21:04
- 21:01
- 20:46
- 20:39
- 20:48
Sıradaki Haber
Türkiye'den BM'de PKK/YPG eleştirilerine yanıt: Daha ne kadar görmezden geleceksiniz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz