Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında gittiği Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
İki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
Etiketler: ABD Joe Biden NATO Recep Tayyip Erdoğan
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