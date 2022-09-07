Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 20:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla birlikte Belgrad Kulesi’ni gezdi.
Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan
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