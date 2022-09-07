Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
[Fotograf: AA]
Bakan Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'taki görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Yalçın'ın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşmeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Etiketler: Memur-Sen Vedat Bilgin
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