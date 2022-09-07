Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'taki görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Yalçın'ın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşmeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.