İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Janandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 5 Eylül'de J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.