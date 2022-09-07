Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-31 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Janandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 5 Eylül'de J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Eren Operasyonları Mardin Terörle Mücadele
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