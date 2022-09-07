Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin kararlarına tepki
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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