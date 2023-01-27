Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin Belçika’nın Heusden-Zolder bölgesinde “Belçika’da Avrupalı Türklerle Buluşuyoruz” etkinliğine telefonla katılarak konuşma yaptı.

Belçika’daki vatandaş buluşmasına gösterilen ilgiye teşekkürlerini ileten Erdoğan, kendisinin de bugün Bilecik’te toplu açılışa katıldığını ve 30 bin kişinin katıldığı miting yaptığını söyledi.

Erdoğan, “Yağmura rağmen hamdolsun halkımız şimdiden 14 Mayıs’a hazırlanıyor. Ben inanıyorum ki Belçika’da sizler şimdiden seçime hazırlanıyorsunuz” diye konuştu.

Seçime hazırlanan tüm görevlilere Türkiye’den selamlarını gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek" şeklinde konuştu.

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Ala: Her probleminiz bizim için çok kıymetlidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Belçika’da ve Türkiye’de seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, oy kullanmanın önemini vurguladı, oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin en alt kademesine kadar, sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyoruz ve oralarda mutlaka değerlendiriliyor." dedi.

Türkiye’nin Belçika ve AB ilişkilerini "kazan-kazan" politikası çerçevesinde yürüttüğünü ifade eden Ala, Türkiye’nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldiğini bildirdi.

Ala, Türkiye’nin son olarak Ukrayna tahılının dünyaya açılması, Rusya-Ukrayna esir takası, iki ülkenin bakanlarının buluşturulması gibi diplomatik başarılara imza attığını dile getirdi. Ala, bunun Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle mümkün olduğunu vurguladı.

Dünyanın tüm ülkelerinde sorunlar olduğunu, Türkiye’nin fırsatlara odaklanarak sorunların altında kalmadan çözümler aradığını söyleyen Ala, sorunları en az maliyetle çözmenin yolunun siyaset ve demokrasi olduğunu, İslam dünyasında demokrasisi Türkiye ile yarışacak ülke bulunmadığını bildirdi.

"Türkiye’yi de Belçika’yı da daha ileri götürmek istiyoruz." diyen Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin geri götürülmesine yönelik çabaları Türk halkının bozduğunu vurguladı.

Büyükelçi Uysal: Büyükelçiliğimiz Türklerin hizmetinde

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da önceki haftalarda güven mektubunu Belçika Kralı Philippe’e ileterek görevine başladığını, bir süredir ülkedeki Türklerle bir araya geldiğini ifade etti. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, Belçika ile diplomatik ilişkilerin ise 185. yılı olduğunu hatırlatan Uysal, iki olayı da kutlayacaklarını, vatandaşların katılımını beklediklerini söyledi.

Uysal, Belçika’da yaşayan Türklerin çok önemli işler başardığını, bununla iftihar duyduğunu kaydederek, Büyükelçiliğin bütün birimleriyle Belçika’daki Türklerin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş da Paris ve Lyon’daki Türk toplumunu da ziyaret ettiklerini, Belçika’da yaşayan Türklerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyeceklerini, bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Uysal, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Ömer Serdar, UİD Genel Başkanı Kuş, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, UİD Belçika Bölge Başkanı Enis Çimen ve Belçika’daki bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.