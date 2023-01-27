Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt'te altın madeni tesisinde incelemelerde bulundu
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nin ardından tesiste incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasının ardından Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis'ine gitti.
İlk külçe altının dökümünü gerçekleştiren Erdoğan, tesiste incelemelerde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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