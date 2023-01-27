Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi MSÜ'de
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) eğitim-öğretim ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile üniversiteye gitti.
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, talimatlar verdi.
Etiketler: Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri
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