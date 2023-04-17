Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerde tüm enkazı kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da, İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller) Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. https://t.co/6nm3a3CIbb pic.twitter.com/DMjUzgfM3n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cuma günü erişeceğimiz Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyor, ailelerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Deprem bölgesinde kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. İftar soframızı depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaştık. Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Ramazan başından beri iftarımızı deprem mağdurlarımızla açma gayretini gösterdik.

Bizler emanetini taşıdığımız insanına karşı sorumluluk duygusu taşıyan Cumhur İttifakı'yız. 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden ayrılmayacağız. 14 Mayıs'ta sandıklara gitmeye hazır mıyız?