Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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