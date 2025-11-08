Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.11.2025 00:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'deki Zafer Günü kutlamalarına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'deki Zafer Günü kutlamalarına katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini aktardı.

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir." dedi.

Azerbaycan Karabağ Recep Tayyip Erdoğan
