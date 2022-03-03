Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan ile Bahçeli, siyasetteki son gelişmeler ile Seçim Kanunu'nda yapılacak değişikliği de ele aldı.

Görüşmede ayrıca Cumhur İttifakı'nın, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlıkları üzerinde de duruldu.

2021'de bir çok kez bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, 2022'deki ilk görüşmesini 5 Ocak'ta gerçekleşmişti.