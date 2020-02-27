Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul 35 dakika sürdü.
[Fotoğraf: TRT Haber ]
İki lider görüşmede, iç ve dış politikada son yaşananlar, İdlib ve Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Sıradaki Haber
CHP'den koronavirüs için olağanüstü toplantı talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz