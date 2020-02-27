Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya arasında teknik heyetlerin İdlib konusunda devam eden görüşmelerine ilişkin, "Olaylar bir noktaya kadar geldi. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Buna göre biz de tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

Akar, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Mecliste, gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere dair sorularını yanıtladı.

İnsanlık dramının engellenmesi lazım

İdlib'de askeri olmaktan ziyade insani bir durumla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Akar, buradaki insanlık dramının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Kadın, kız, çoluk çocuk, genç, ihtiyar demeden buradaki insanların çok ağır bir travma yaşadığını ifade eden Akar, İdlib'de bunun önlenmesi için çalışıldığını, şu anda yapılan faaliyetlerin de bunlar olduğunu kaydetti.

Taraflar gayret gösteriyor

Rus heyetleriyle yürütülen görüşmelere değinen Akar, şunları söyledi:

"Hem Ankara'da hem Moskova'da, daha sonra yeniden Ankara'da Ruslarla yaptığımız görüşmeler var. Bugün de görüşmeler, ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler devam ettiğine göre tabii ki umutluyuz. Yani bir çözüm bulunması için... Dolayısıyla bir çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyor. Bizim buradaki tutumumuzun ve durumumuzun çok sağlam olduğuna inanıyoruz. Uluslararası bir belge olan, 2018'de imzalanan Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devam etmesinden yanayız. Bunu söylüyor, bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz."

"Biz Soçi Mutabakatı'na bağlıyız"

Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'na bağlı olduğunu ve mutabakatla ilgili bugüne kadar önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Akar, önemli ilerlemelere rağmen rejimin her seferinde ilan edilen ateşkesi bozduğunu vurguladı. Akar, şöyle devam etti:

Barış için gayret gösteriyoruz

Öncelikle bir an önce ateşkesin sağlanmasını, özellikle göçün durmasını, göçle beraber radikalleşmenin engellenmesini, böylece akan kanı durdurduktan sonra diğer konuların da Soçi çerçevesinde görüşmeler yoluyla ilerlemesini istiyoruz. Taraflara bunu söylüyoruz. Bu konuda bir noktaya kadar geldi olaylar.

Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Buna göre biz de tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız. Bizim görüşlerimiz belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları belli, çok açık ve net. Biz de bu açıklamalar çerçevesinde Bakanlık olarak, silahlı kuvvetler olarak, Türkiye olarak diğer bakanlıklar ve kurumlarla çalışmak suretiyle buraya bir an önce barışın, huzurun gelmesine gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız budur.

Ne kadar masum insan varsa onların sesinin Türkiye olduğunu, onların savunucularının da Türkiye olduğunu herkes görmeye başladı. Bu da bizim için önemli bir gelişmedir.

ABD'li bakan ile görüşme

("Masum insanları koruyan, kollayan tek ülke Türkiye'dir" açıklamaları) Bu açıklamalar bizim faaliyetlerimizi destekleyici. Biz bu açıklamalarla birlikte biraz da fiili katkıların olmasını beklediğimizi muhataplarımıza söyledik, söylüyoruz. Biraz sonra (ABD Savunma Bakanı) Sayın Esper ile de bir görüşmemiz olacak. O görüşme sırasında bunları gündeme getireceğiz.

"Rus muhataplarımızla konuşuyoruz"

(Serakib bölgesindeki son durum) Oradaki durum değişken bir durum, onu da yakinen takip ediyoruz. Hava sahasının da herhangi bir şekilde bir askeri operasyon yapmanın ötesinde, oradaki ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğu, ateşkesin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için İHA, SİHA'ların, Hava Kuvvetlerimizin faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla konuşuyoruz. Bir noktaya kadar konular geldi ancak bu sorun devam ediyor. Bu sorunun da bu görüşmeler sırasında çözülmesi, netlik kazanması için gayret gösteriyoruz.

"İspanya'nın zaten bizde Patriot bataryası var"

(ABD veya İspanya'dan hava ve füze savunma sistemi Patriot istendiğine yönelik iddialar)

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamalarını, talimatlarını biliyorsunuz. Bu kapsamda biz de muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde, 'Birtakım açıklamalar yapılıyor, İdlib'deki bizim pozisyonumuzu destekliyorsunuz, bu desteğin yanı sıra bir de fiili olarak da katkılarınızı gösterin' diye spesifik bir şeyden bu tür konuşmalar oldu. Bu manada tabii ki NATO başta olmak üzere AB ve diğer müttefikimiz olan ülkeler durumu değerlendirecekler, ona göre buradaki faaliyetleri desteklemek kapsamında ne yapmak isterlerse yapabilirler. Diğer taraftan da İspanya'nın zaten bizde bir Patriot bataryası var. O görevini devam ettiriyor, uzattılar onun süresini.