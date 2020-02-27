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CHP'den koronavirüs için olağanüstü toplantı talebi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu koronavirüsü görüşmek için olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda, salgının riskleri ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi istendi.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na üye CHP milletvekilleri yeter sayıda imza topladı.
Koronavirüsün komşu ülkelerde yayılmaya başlamasının ardından, riskleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapılması talep edildi.
Komisyon, 3 Mart Salı günü saat 15.30'da olağanüstü toplantıya çağrıldı.
Toplantıda koronavirüs salgınının olası etkileri ile alınan ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi talep edildi.
Etiketler: CHP koronavirüs toplantı talebiSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:01
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