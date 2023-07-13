Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yapıldı.

Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıkların masada olduğu belirtiliyor.

İki lider ayrıca; tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımları da istişare etti.

İki lider, en son 21 Haziran'da Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda bir araya gelmişti.