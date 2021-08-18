Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.
Görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan’ı kabul etti.https://t.co/59sb61OpES pic.twitter.com/PEqH1hcyOj— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021
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