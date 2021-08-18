Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125. yılının kutlandığını belirterek, "Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık.https://t.co/COOWAAzhJr pic.twitter.com/wXhN5FVuD4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

"FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfımıza devredildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakana bu terör örgütü ile mücadelemizde verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’nün Etiyopya’daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini de sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.https://t.co/COOWAAzhJr pic.twitter.com/YJvsfUFTKX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

Erdoğan, Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafıyla ilgili, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, küresel ilişkilere şekil veren bir ülke"

Etiyopya Başbakanı Ahmed de, "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke" dedi.