Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Okullarımızda yüz yüze eğitim tek hedefimiz"

Bilim Kurulu okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberi hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.

"Tedbirlerde bir değişiklik yok"

Tedbirler hala aynı ve çok etkili ancak bizler sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenler var. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz. Salgın hastalık bitmiş değil. Kimse ben gencim diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz bulunmamalı. Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedbirler hala aynı ve çok etkili ancak bizler sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Kimse ben gencim diye tedbirlerden vazgeçmemeli.https://t.co/QPgUnFMaZH pic.twitter.com/vPXQOZZBwB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

"3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor"

3. doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.https://t.co/QPgUnFMaZH pic.twitter.com/IqXoj4RY6c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

"3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor"

3 doz inaktif aşı en iyi korumayı sağlıyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır.https://t.co/QPgUnFMaZH pic.twitter.com/8LET7Xx942 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

"Veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor"

Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. e-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.