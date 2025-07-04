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Gündem
TRT Haber 04.07.2025 06:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diploması trafiğine Azerbaycan'da devam ediyor.

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Hankendi şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hankendi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'da liderlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda hitap etmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın zirvede yapacağı görüşmelerde ve konuşmasında bölgesel ve küresel konular da gündeminde olacak. Özellikle soykırımcı İsrail’in Filistin ile başlayan, son olarak İran’a yayılan saldırganlığına karşı ortak bir duruş sergilenmesinin önemini vurgulayacak. Bölgesinde ve dünyada barış ve huzurun hakim olmasını isteyen Türkiye’nin bu konudaki çabalarını anlatacak.

Zirveye, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

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Azerbaycan İsrail'in Gazze Soykırımı Recep Tayyip Erdoğan
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