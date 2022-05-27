Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan Teknofest
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