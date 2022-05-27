Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri BAE
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