Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
İlham Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer tarafından karşılandı.
Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesi başladı.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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