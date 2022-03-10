Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

İlham Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer tarafından karşılandı.

Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesi başladı.