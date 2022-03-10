Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

İlham Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. pic.twitter.com/b6Vz0bgycR — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 10, 2022

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeler ile ilgili de bir değerlendirme yapıldı.

İki lider, en son 31 Ekim'de G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da görüşmüşlerdi.