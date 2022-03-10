Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na getirilen Kirişci, kabule ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, şu sözleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız."