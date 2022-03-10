Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kirişci'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti.
Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na getirilen Kirişci, kabule ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, şu sözleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız."
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 10, 2022
Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız. pic.twitter.com/45oP8g3XI8
Etiketler: Vahit Kirişci Recep Tayyip Erdoğan
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