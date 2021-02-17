Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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