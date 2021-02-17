Bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen 13 masum vatandaş için başsağlığı dileklerini iletti.

