Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen 13 masum vatandaş için başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Hulusi Akar
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