Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İzmir'de bazı depremzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan çifti, enkazdan 91 saat sonra kurtarılarak depremin simgesi haline gelen Ayda'ya özel ilgi gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Emine Erdoğan, Ayda bebeği, "Seni televizyondan tanıyorum" diyerek sevdi ve ellerini öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ayda ve ağabeyi Atakan ile sohbet etti, onlarla yakından ilgilendi.

Erdoğan, depremzede iki kardeşe oyuncak da hediye etti.