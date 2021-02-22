Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebeği ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda ve yakınları ile görüştü. Küçük kızı ve ağabeyini seven Erdoğan çifti, onlara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İzmir'de bazı depremzedelerle bir araya geldi.
Erdoğan çifti, enkazdan 91 saat sonra kurtarılarak depremin simgesi haline gelen Ayda'ya özel ilgi gösterdi.
[Fotoğraf: AA]
Emine Erdoğan, Ayda bebeği, "Seni televizyondan tanıyorum" diyerek sevdi ve ellerini öptü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ayda ve ağabeyi Atakan ile sohbet etti, onlarla yakından ilgilendi.
Erdoğan, depremzede iki kardeşe oyuncak da hediye etti.
Etiketler: Deprem Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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