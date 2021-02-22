Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanlığı Mert Yaşar ile ilgili disiplin soruşturması başlattı
Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.
Ara buluculuktan çıkarılabilir
Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.
Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosu'nca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.
Etiketler: Son Dakika Adalet Bakanlığı
Son Haberler
- 17:13
- 17:13
- 17:02
- 17:20
- 17:01
Sıradaki Haber
Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat'ta başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz