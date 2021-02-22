Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Ara buluculuktan çıkarılabilir

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosu'nca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.