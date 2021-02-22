Diyarbakır'da 6-8 Ekim olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davaya, Yargıtay’ın 25 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, sanıklara Yargıtayın bozma ilamına karşı beyanlarını sordu.

Sanık Ali Güler, "olaylarla uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını, 6-7-8-9 Ekim'de evinden dışarı çıkmadığını, o günlerde yanında olduğu Suat Tepe'nin bu durumun şahidi olduğunu" iddia etti. İşlemediği suçtan 7 yıldır tutuklu bulunduğunu öne süren Güler, Tepe'nin şahit olarak dinlenmesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen İdris A. da sanıklardan Mazlum İçli'yi tanıdığını olayların olduğu tarihte İçli'yi Kulp ilçesinde Muhsin Bayram'ın düğününde gördüğünü ifade etti.

Söz alan sanık Mecnun Akkoyun, PKK terör örgütünü öven ifadelerle sözlerine başladı. Suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu öne süren Akkoyun, tahliye talebinde bulundu.

PKK lehine sözler için suç duyurusu talebi

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını ve savunmaları sırasında terör örgütü PKK lehine sözler sarf eden 5 sanık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruşmasında 41 sanıktan 16'sı hakkında ‘canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından 5’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si hakkında aynı suçlardan 5’şer kez müebbet, suça sürüklenen 6 çocuk hakkında ise 110’ar yıl hapis cezası verilmişti.



Sanıklardan 18’ini ‘canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18’er yıl, suça sürüklenen 6 çocuğa aynı suçtan 12’şer yıl, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğa ‘terör örgütü propagandası yapmak’, 11 sanığa ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek’, 1 sanığa ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet', 1 sanığa ise ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ ve ‘örgüt adına suç işlemek’ suçlarından ceza verilmişti.



Sanıklardan Remzi Özşan’a, ‘ölü üzerinden hırsızlık’ suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay'a ise ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan ayrıca 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan 13’ünün beraatlarına karar verilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 3 sanığın ise dosyası ayrılmıştı.