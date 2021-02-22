Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava harekatlarının görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekâtları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor" notuna yer verildi.

Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekâtları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor.



Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması… pic.twitter.com/LGOjwaAlMk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2021

Hava Kuvvetleri personelinin hedefleri tam isabetle vurduğu anlar sosyal medya hesabından yayınlandı.