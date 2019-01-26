Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"

Hem sınır ötesinden saldırılarda hem de sınır ötesi operasyonlarımızda şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"Gaziantep'e kadar 35 katrilyon yatırım yaptık"

Gaziantep sadece insanlığın değil aynı zamanda; sanayinin, ticaretin, ihracatın, tarımın, turizmin de şehridir. Sizlerin bu kadim mücadelesine destek olması için Gaziantep'e kadar 35 katrilyon yatırım yaptık.

Eğitimde 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü bu şehire 2. üniversiteyi kurduk. Yeni yurt binalarını hizmete soktuk. Yeni yurt binalarını da şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz.

Gaziantep'e stadyum inşa ettik. 546 bin metrekarelik bir alanda her türlü sosyal ve spor tesisine sahip millet bahçesini inşa ettik. 2. bir millet bahçemizi de eski stadyumun yerine yapıyoruz.

Gaziantep'te yerel ve yatay mimari ilkesiyle 50 bin konutluk yeni bir şehri, tüm ticari, sosyal ve kültürel alanlarıyla birlikte kuruyoruz. Gaziantep'e son 16 yılda 80 sağlık tesisi inşa ettik.

Amanos Dağlarını tünelle, viyadüklerle geçeceğimiz Dörtyol-Hassa yoluyla ilgili adımı bu yıl içinde atacağız. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı tren projesinin etüt çalışmaları sürüyor. Gaziray'ın yapımı devam ediyor. Bu dev bir yatırımdır. CHP'nin yapabileceği bir iş değildir. Kılıçdaroğlu, bizim icraatlerimizin ulaşığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz. Gaziantep'te 203 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Gaziantepli çiftçilerimize toplam 1,5 milyon katrilyon tutarında destek verdik.

"Türkiye'nin politikalarını anlamak isteyen Gaziantep'e baksın"

Türkiye'nin Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep'e baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine inananlardanız. Biz bir tas çorbayı Çanakkale'de nasıl bölüştüysek burada da bölüşmeye devam ediyoruz. Biz veren el alan elden büyüktür bilinciyle büyüdük.

"Bir gece ansızın gider, gereğini yaparız"

Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken, yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere, kimi zaman da sessizce yaparız. Ama mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansızın gider, gereğini yaparız.

Adana Mutabakatı

Diyorlar ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var. Onlara ne diyeceksiniz biliyor musunuz, 1998 yılında Baba Esed'le o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı Anlaşması imzalandı. Ve bu anlaşma hala hükmü icra edilmesi gerekli olan bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. Anlaşma 2010'da yenilendi ve aynı kararlılıkla şu anda da hükmünü icra ediyor.

"DEAŞ ile mücadele eden tek ülke Türkiye'dir"

Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir. DEAŞ ile mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300'den fazlasını tutukladık. Sadece El-Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye'yi özgürleştirmek değil, bataklığı derinleştirmektir.https://t.co/a5iDQ1tGdT pic.twitter.com/x1hplmW249 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ocak 2019

"Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"

Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, diplomatik neticeleri bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. İstiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz.

"Suriye diplomasimiz sürüyor"

Şu ana kadar kendi topraklarına dönen Suriyeli sığınmacıların sayısı 300 bine yaklaştı. Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer yandan Amerikalılarla, en başta Suriye'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız. Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak.

"Bunun adı ticaret değil, tefecilik, fırsatçılıktır, vatana ihanettir"

Hem kaybımızı telafi etmek hem de atılımımızı arttırmak için yeni bir seferberlik ilan ediyoruz. Türkiye'ye her yerden çok ciddi bir yatırımcı ilgisi var. Dolar düştü mü, düştü. Borsa 100 bini yakaladı. Şimdi marketlere, çarşıya pazara bakıyoruz. Maalesef çarşı, pazar, marketlerde fiyatlar tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu fiyatlarda mal satanlara gereğini yapacağız. Bunun adı ticaret değil; tefecilik, fırsatçılıktır, vatana ihanettir.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Gaziantep belediye başkan adaylarını açıkladı.

Gaziantep adayları

Araban - Mehmet Özdemir

Islahiye - Kemal Vural

Nizip - Mehmet Sarı

Nurdağı- Ökkeş Kavak

Şahinbey - Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkamil - Muhammed Rıdvan Fadıloğlu

Yavuzeli - Mustafa Kemal Sakaroğlu

Oğuzeli - Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı)

Karkamış - Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı)

Kaynak: TRT Haber