Bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, sözde lider kadro arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri ortaya çıkardı.

Yaşanan çekişme ve kavgalar çözülmeleri hızlandırırken, PKK'nın sözde yöneticilerinin bir araya gelmekten kaçındıkları, birbirleriyle irtibat da kurmadıkları belirlendi.

"Birbirlerini suçluyorlar"

Teslim olan terörist Dilara Ö., TSK'nın operasyonlarından sonra örgütte büyük bir umutsuzluk havasının hakim olduğunu, sözde lider kadronun gelinen noktada bir sorumlu bulmak adına sürekli birbirlerini suçladığını söyledi.

Sözde liderler arasında yaşanan çekişme ve kavgaların var olan çözülmeyi hızlandırdığını dile getiren Dilara Ö, "Agir, Rozarin, Desina, Ruken, Evindar ve Destan" kod adlı sözde yöneticiler arasında sürekli bir çekişme ve gerginlik olduğunu belirtti.

"Sözde lider kadrolara güvenilmiyor"

Terör örgütünün sözde üst yönetiminde bulunan elebaşı Mustafa Karasun'un sağlık sorunları olduğu halde örgüt üzerindeki yoğun baskıdan dolayı tedavi dahi olamadığını anlatan Dilara Ö, PKK içinde karamsar bir havanın hakim olduğuna dikkati çekti.

"Ronas" kod adlı terörist ise örgüt içinde panik ve tedirginliğin hakim olduğunu, sözde lider kadrolara güvenilmediğini, örgütün üst yönetiminde fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların arttığını kaydetti. Sözde liderlerin bir araya gelmekten kaçındıklarını, birbirleriyle irtibat kurmadıklarına işaret eden terörist, örgüte katılımların son dönemde azaldığını belirtti.

Öte yandan, güvenlik kaynakları, insanlara zulmeden, gençleri dağlarda ölüme sürüklemekten çekinmeyen eli kanlı PKK tarafından kaçırılan, zorla alıkonanların, bunun farkına varmaya başladığını ve fırsatını buldukça örgütün elinden kaçtığını vurguladı.

Kaynak: AA