Ticaret Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl 5 bin 664 kaçakçılık olayı meydana geldi.

Toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Geçen yıl 46 ton 341 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Son 3 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 14 kat arttı. 2018 yılı sonu itibarıyla 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı ile mücadelede de önemli mesafe kaydedildi. 2018 yılında 15 milyon 700 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığına da büyük darbe vuruldu. 11 bin 500 ton kaçak akaryakıta el konuldu, 775 milyon liralık kesinleşen vergi ve ceza uygulandı.

Gümrüklerde kaçak eşya yakalamalarında da başarılı olundu. Toplam 134 milyon lira değerinde elektronik eşya, 148 milyon lira değerinde gıda maddesi, 162 milyon lira değerinde makine ve aksamı yakalandı.

Kaynak: TRT Haber