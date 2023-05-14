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Gündem
AA 14.05.2023 23:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Erdoğan, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geçiyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geçiyor.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Bazı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geçiyor

Öte yandan seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

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