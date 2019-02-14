Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Lale meydanında toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Toplu açılış törenini gerçekleştireceğimiz belediye yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sincan tarihi ve insan zenginliği itibarıyla Ankara'nın Türkiye'nin bir özetidir. Gönül coğrafyamızın ve ülkemizin dört bir yanından gelen insanlarımız Sincan'da ahenk içinde yaşıyor.

Merhum Abdurrahim Karakoç 28 yıl Sincan'da ikamet etmiştir. Ne diyor biliyor musunuz? "Sırat’tan incedir sevda köprüsü, Beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü, Beraber uçalım tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa, Aldırma ayaza, yele, yağışa, Giden ilkbahara, gelecek kışa, Beraber göçelim tut ellerimden." Gönüllerimizdeki birliği işte böyle dizelere döken Abdurrahim Karakoç ağabeyimizi de rahmetle yad ediyorum. Sincan işte böyle büyük zenginliklere ev sahipliği yapan bir ilçedir.

Sincan, emeğin, huzurun kıymetini çok iyi bilir. Geleceğine de dört elle sarılan Sincanlı kardeşlerimiz bozkırın ortasında kurulan bu ilçemizi her gün çok daha ileriye taşıyor. Sincan bugün yine bir başka. Sincan'ın sadece nüfusu artmakla kalmıyor aynı zamanda yıldızı da parlıyor. Sincan Belediyemizin önceki başkanı Mustafa Tuna kendisi ile birlikte mevcut belediye başkanımız ve adayımız Murat Ercan çok büyük hizmetler yaptılar. Bugün yaklaşık 56 trilyon liralık eserler son dönemde yapılanların küçük bir örneği.

Sincan'a yatırım müjdeleri

Sincan'a gelecek dönemde çok önemli yatırım müjdeleri var. Bunlardan biri, iki etap halinde yapılacak olan ve 600 bin metrekare alana sahip Belören Millet Bahçesi'dir. İlk ne olacak dendiğinde 'Millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle halkımızın huzuruna çıkacağız.' dedim. Sera Parkı'nın hemen üstünde kurulacak Belören Millet Bahçesi, Sincanlı kardeşlerimizi yeşille, sanatla ve sporla buluşturacak bir eserdir.

Bir diğer önemli eserimiz, Temelli Göleti Millet Bahçesi'dir. Bu eser, Ankara'nın giriş kapısı diyebileceğimiz Temelli'deki göletin çevresinde yapılacaktır. Temelli Göleti Millet Bahçesi'nde golf kulübünden atlı sporlara, kürekçilikten balıkçılığa, köy evlerinden el sanatlarına kadar pek çok hizmet yer alacaktır.

Zir Vadisi, Ankara'nın en önemli tarihi yerlerinden biridir. Asırlık eserlerin bulunduğu Zir Vadisi, Timur'un fillerini sakladığı yer olarak da biliniyor. Sincan Belediyemiz, bu bölgeyi arkeolojik önemine uygun bir şekilde yeni baştan düzenliyor. Vadi içerisinden geçen derenin ıslahından başlayarak, yürüyüş yollarından mesire alanlarına, sosyal ve kültürel pek çok esere kadar bu bölgeyi Ankara'nın en cazip yerlerinden biri haline getireceğiz. Geçmiş asırlarda Ankara'nın güreş ve spor müsabakası alanı olan bu yeri ata sporlarımızın merkezi haline dönüştüreceğiz.

"Tramvay hattı ile trafik azalacak"

İlçenin iki ayrı yakasında bulunan metro ve Başkentray istasyonları arasında kurulacak bu tramvay hattıyla toplu taşım sistemleri arasındaki geçişler kolaylaşacak, trafik yoğunluğu da azalacak. Mülk Mahallesi'nde 116 bin metrekarelik alanda kuracağımız bu tesiste vatandaşlarımızın, güvenli ve huzurlu bir ortamda poligon hizmetinden yararlanabilmesini temin edeceğiz.

Bunlar Sincan Belediyemizin projelerinden sadece birkaçı. Hep söylediğim gibi belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü belediyecilik şehre aşkla bağlı olmayı, gece gündüz çalışmayı, laf değil eser üretmeyi gerektirir. Biz milletimizin karşısına eserlerimizle çıkıyoruz. Sabun köpüğü gibi sürekli şişirilenlerin havası milletimizin karşısına gelince sönüp gidiyor.

"İzmir'i de pırıl pırıl yapacağız"

Şimdi İzmir, körfez kokudan, pislikten geçilmiyor. Aynen benim aldığım İstanbul'un Haliç'i gibi. İnşallah şimdi İzmirli kardeşlerimiz inanıyorum ki İzmir'i de Cumhur İttifakı'na verecekler. İzmir'i de pırıl pırıl yapacağız. İstanbul neydi? Ankara neydi? Biz buraları devraldıktan sonra ne oldu? Daha güzel olacak. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir'de ve Sincan Belediyesi'nde yapacağımız hizmetlerle Ankara'mızı en mütnasip bir noktaya çıkarmakta kararlıyız.

"Ankara şehir hastanesi birkaç gün içinde açılacak"

Türkiye'nin hizmetinde olduğumuz 17 yıldır her alanda ülkemizi kalkındırmanın milletimizin refahını artırmanın mücadelesini verdik. Göreve geldiğimizde ne idik ne olduk. Ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, sporda, sosyal yardımlarda Türkiye'nin dünyanın en ileri seviyesine yükseltmek için gece gündüz mücadele ettik. Ankara'da şimdi şehir hastanemizi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde şehir hastanemizin açılışını yapacağız. Burada yaklaşık 3,5 milyon hasta kalabilecek. Yatak sayısı bu kadar fazla. 6 kuleli dev bir hastane. Yönetime geldiğimizde dünyada satın alma paritesine göre 17. sıradaki Türkiye'yi hamdolsun 13'üncülüğe çıkardık. Bu yıl inşallah 12'nciliğe çıkarmayı hedefliyoruz.

Türk milletine yakışan ne ise onu yaptık onu yapıyoruz. Şu anda inşallah Ankara'daki şehir hastanesi Türkiye'nin en büyüğü olacak. Artık hemen hemen herşeyi bitti. Birkaç gün içerisinde açıyoruz. Arkasından tabi inşallah size yakın olan yine hastaneyi de açacağız Etlik. Böylece iki tane dev şehir hastanesine Bilkent ve Etlik olarak Ankara'mız kavuşmuş olacak.

Ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yer önemlidir. Daha gidecek çok yolumuz yapacak çok işimiz var. Sıradan bir gelişmekte olan ülke seviyesinden gelişen ülkeler seviyesine getirdiğimiz ülkemizi muhafaza etmemiz gerekiyor.

"Milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız"

Biz bu seviyeye getirdikçe birileri paçamıza yapışıyor. Maruz kaldığımız saldırılara baktığımızda aslında doğru yolda yürüdüğümüzü görüyoruz. Türk milletinin bir özelliği vardır. Herkes saldırıya uğradığında köşesine çekilir siner. Biz ise silkelenir kendimize gelir enerji ve moral toplarız. Türkiye'nin hedeflerine olan inancı bileniyor. Ekonomisi birkaç milyon dolarla sarsılan bir Türkiye vardı. Şimdi sürekli yükselen bir Türkiye var. Etrafımızın terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışılmasının sebebi budur. Malesef fırsatçılar her dönemde, bu dönemde de işe koyuldular. Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine, fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız.

"Fiyatlar yarıya indi"

Şimdi bugünden itibaren Ankara ve İstanbul'da başladık. Şimdi direkt olarak belediyelerimiz vasıtasıyla sebze-meyve satmaya başladık. Fiyatlar şimdi yarı yarıya indi, daha da inecek. Bunlarla kalmayacağız, pirinç, bulgur, mercimek hepsi. Sarımsakları depolarda çürütüyorlar malesef uygun fiyata vermiyorlar. Fırsatçı fiyatları katlayandır. Fırsatçı elinde imkan olduğu halde onu kullanmayıp bir başka köşede pusuda bekleyendir. En tehlikeli fırsatçılık da tüm bunları gördüğü, bildiği halde ülkesinin ve milletinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapandır. İşte bu sebze meyve olayı budur. İşte bay Kemal bunlarla uğraşıyor. Bay Kemal biz seni zaten SKK Genel Müdürü olduğun zamandan tanıyoruz. Hastaneye sağlıklı girenler malesef hasta çıkıyordu. Siz ölüleri bile rehin aldınız, rehin aldınız biz sizi biliyoruz. Ama artık bu devir kapandı. Böyle birşey artık yok.

Ekonomideki dalgalanmanın boyutuyla ilgisiz şekilde fiyatları üçe beşe katlayanlarda açık söylüyorum bu ülkeye saldıranların değirmenlerine su taşıyanlardır. Üç oy fazla almak için koskoca ülkenin sırtına hançer saplamaktan çekinmeyenlerin dersini siz vereceksiniz. 31 Mart akşamı bunlara Osmanlı Tokatı'na var mıyız? Biz 17 yıldır nasıl bunlara rağmen milletimizle kol kola gönül gönüle ülkemizi büyüttüysek önümüzdeki dönemde de 2023 hedeflerimize ulaşacağız.

Sizlere sesleniyorum, Sincan Büyükşehir'de ve ilçemizde gönül belediyeceliğine sahip çıkmaya var mıyız? Başkentimiz Ankara'yı belediye hizmetlerinde de zirveye çıkarmaya hazır mıyız? İşte benim gönlümdeki kalbimdeki Sincan budur. Rabbim hepinizden razı olsun.

Bu can bu tende oldukça hizmete devam edeceğiz. Türkiye'yi büyüttük daha da büyüteceğiz. Ülkemizi güçlendirdik daha da güçlendireceğiz. Milletimize kem gözlerle bakanlara haddini bildirdik bildirmeye de devam edeceğiz. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu mücadelede yerli ve milli kim varsa herkesle birlikte yürümeye hazırız. Cumhur İttifakı'nda işte bu var. 15 Temmuz'da Cumhur İttifakı meydanlarda, sokaklarda kuruldu. Sizler Cumhur İttifakı'nın tabanında kimler olduğunu biliyorsunuz. AK Parti ve MHP el ele verdiler ve Cumhur İttifakı'nı kurdu. 15 Temmuz gecesi bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geldi. Oradan tankların arasından onların riyasetinde kaçarak Bakırköy Belediyesine gitti.

Kaynak: TRT Haber