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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı öğrencileri kabul etti
10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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