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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alman mevkidaşı Steinmeier görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel konular da ele alındı.

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret edilen görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

İki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazanacak

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül sonunda Almanya’ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydettiler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
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