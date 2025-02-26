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TRT Haber
26.02.2025 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.