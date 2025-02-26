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Gündem
TRT Haber 26.02.2025 13:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

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