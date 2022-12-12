Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında yaptığı açıklamalar sebebiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı davada karar çıktı.

Akşener'in 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Yerel Mahkemenin kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesinin kararıyla esastan reddedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, asıl alacak ve ferileriyle birlikte manevi tazminat olarak Akşener'den tahsil edilen 55 bin liranın, Erdoğan tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na bağışlandığını açıkladı.