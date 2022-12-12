Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Açıklamada, "Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz" denildi.
Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2022
Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/N7UorCUYZo
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Terörle Mücadele
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